МИНА: Митническите власти на Черна гора и Северна Македония са готови да засилят сътрудничеството си

Митническите администрации на Черна гора и Северна Македония изразиха готовност за по-нататъшно развитие на двустранното и регионалното сътрудничество и потвърдиха силния си ангажимент да прилагат стратегически приоритети, насочени към икономическо развитие и регионална интеграция, съобщи за БТА черногорската новинарска агенция МИНА.

В Подгорица се срещнаха изпълняващата длъжността директор на черногорската митническа администрация Мая Вучинич и директорът на митническата администрация на Северна Македония Бобан Николовски. Разговорите присъстваха старши експерти от двете институции.

Според прессъобщение на митническата администрация те са обменили опит, свързан с процеса на интеграция в ЕС, и са обсъдили укрепване на двустранното митническо сътрудничество, подобряването на комуникацията и обмена на данни в реално време, както и улесняването на международната търговия, като същевременно се подобри регионалната сигурност.

Вучинич подчерта общите цели на двете администрации и подчерта значението на взаимната подкрепа в усилията на двете страни за присъединяване към ЕС.

По време на посещението са проведени и няколко срещи на техническо ниво, в резултат на които са постигнати конкретни споразумения.

Николовски отбеляза, че срещата ще засили обмена на опит и ще насърчи бъдещото сътрудничество, допринасяйки за по-голяма регионална сигурност и по-конкурентоспособна икономика.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)