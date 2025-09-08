В Хърватия днес започва новата учебна година

Днес започва новата учебна година за 445 000 ученици в началните и средните училища в Хърватия. Учениците в началните училища са 298 000, а в средните – 147 000, съобщават хърватските медии.

За първи път в класните стаи ще влязат 36 000 първолаци, което е с около стотина по-малко от миналата година. Според данни на ресорното министерство тенденцията на намаляване броя на учениците продължава вече 12 години.

Продължава и тенденцията за отлагане на записването в първи клас. Тази година родителите не са записали около 4000 деца. Най-честите причини, които се изтъкват, са емоционална незрялост, липса на концентрация и слаба двигателна активност. Тревожната статистика показва, че децата прекарват все повече време пред екраните, вместо да играят на открито, да разлистват книжки с картинки за оцветяване и да се занимават с други забавни игри.

Според публикуваното в „Държавен вестник“ решение на Министерството на науката, образованието и младежта учебните занятия са организирани в два срока – от 8 септември до 23 декември 2025 г. и от 12 януари 2026 г. до 12 юни 2026 г., за абитуриентите до 22 май 2026 г. Зимната ваканция на учениците започва на 24 декември 2025 г. и продължава до 9 януари 2026 г., като учебните занятия започват на 12 януари 2026 г., а пролетната ваканция започва на 30 март 2026 г. и завършва на 6 април 2026 г., като учебните занятия започват на 7 април 2026 г.