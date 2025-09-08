Публичните събирания в няколко истанбулски района бяха забранени след отстраняването на окръжното ръководство на опозиционната Народнорепубликанска партия

Валийството в Истанбул обяви в неделя вечер временна забрана на публичните събирания в няколко района на града, сред които Бешикташ, Бейоглу, Еюпсултан, Каътхане, Сарийер и Шишли с аргумента за опазване на обществения ред, съобщи „Тюркийе тудей“.

Забраната обхваща всички демонстрации, изявления пред медиите, срещи на открито, палаткови лагери, щандове, окупации, събиране на подписи, възпоменателни събития, разпространение на листовки и поставяне на транспаранти и постери.

Ограниченията ще бъдат в сила до полунощ на 10 септември.

Властите предприеха мерките след назначаването от съда на временно управляващ на истанбулската организация на основната опозиционна сила – Народнорепубликанската партия (НРП) след съдебното решение за отстраняването на окръжното ѝ ръководство.

След обявяването на забраната силите за сигурност издигнаха барикади, за да попречат на граждани да се доближат до района на сградата на окръжната организация на НРП.

От своя страна на събитие на НРП в Истанбул лидерът на партията Йозгюр Йозел призова турците на демонстрации срещу съдебното решение и срещу полицейските ограничения около окръжното ръководство на НРП, предаде Ройтерс. „От тук приканвам всички демократи и членове на НРП, до които достигнат моите думи и глас, да защитят дома на Ататюрк в Истанбул“, заяви Йозел. „Срам за онези, които поставиха нашия дом под полицейска обсада, които доведоха полицейски специални сили в нашия истанбулски окръжен офис, (…) за онези, които се опитват да провалят нашия истанбулски окръжен конгрес чрез незаконни съдилища и да поставят назначен (от тях) там“, допълни опозиционният лидер.

Младежката организация на НРП призова всички граждани на Истанбул да се съберат пред сградата на партията в града. Освен в неделя демонстрация е насрочена и за днес сутринта.

От своя страна турският министър на вътрешните работи Али Йерликая написа в платформата Екс, че съдът е решил да бъде определен временен екип, който да ръководи истанбулската организация на НРП, и че пренебрегването на съдебното решение представлява възпрепятстване на правосъдието. „Пренебрегването на съдебни решения, опитите да се изкарат хора на улиците, е открита съпротива на закона. Никой не е над законите. Държавата ще направи каквото е нужно с решителност срещу всякаква незаконна инициатива“, написа Йерликая.

Във вторник съд анулира резултата от окръжния конгрес на партията в Истанбул през октомври 2023 г. заради предполагаеми нередности, като в резултат са отстранени председателят на окръжната организация на НРП Йозгюр Челик и още 195 души. На тяхно място съдът назначи петима души за временно ръководство на окръжната организация.