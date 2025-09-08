Подробно търсене

Земетресение с магнитуд от 4,5 отново разтърси Северозападна Турция

Специално за БТА от Нахиде Дениз
Снимка: Минко Чернев, БТА / архив. Изображението е илюстративно
Истанбул,  
08.09.2025 00:13
 (БТА)

Земетресение с магнитуд 4,5 разтърси в 23:03 часа района на град Съндърга, окръг Балъкесир в Северозападна Турция, съобщи турската държавна телевизия и радио ТРТ, като се позова на турската турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации/АФАД/.

Няма информация за нанесени щети и жертви към момента.

Преди това през деня в района бяха регистрирани още три земетресения съответно с магнитуд 4,9, 4,1 и 4 по Рихтер.

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая съобщи в социалните мрежи, че АФАД и други екипи за спешна помощ са изпратени  в окръг  Балъкесир след земетресението.

По информация на турските медии хиляди хора в Балъкесир и в Съндърга прекарват нощта навън поради опасения от нови трусове.

След земетресението с магнитуд 6,1 от 10 август трусовете в района на  Балъкесир продължат. Турският сеизмолог проф. Шериф Баръш изказа предложение пред ТРТ, че вторичните трусове може да продължат около 1 година.

/ПК/

