АНА-МПА: Проектът за електроенергийна връзка между Гърция и Кипър няма да бъде спрян поради възраженията на Турция, заяви гръцкият външен министър

Непоколебимият ангажимент на Гърция за осъществяване на електроенергийната връзка между Гърция и Кипър беше потвърден от министъра на външните работи на Гърция Йоргос Герапетритис в телевизионно интервю за Ойкономикос Тахидромос, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА. Той обаче подчерта, че икономическата жизнеспособност е условие за осъществяване на проекта и че целта на гръцкото правителство е да изясни този въпрос. Герапетритис заяви, че разследването на Европейската прокуратура не се отнася до настоящото ръководство, а до предишното ръководство.

Относно възникналите реакции Герапетритис подчерта, че проектът е европейски, като в него участват и други страни от ЕС (Франция и Италия), че е защитен от международното право, и че според Гърция не трябва да има намеса. Той също така подчерта, че проектът за електроенергийна връзка между Гърция и Кипър няма да бъде спрян поради възраженията на Турция.

Във връзка с инцидента с турски рибари, Герапетритис беше попитан дали това е сигнал за завръщане на напрежението, което той отхвърли и подчерта, че инцидентът се е случил в международни води.

Коментирайки палестинския въпрос, той подчерта, че позицията на правителството през последните две години е била, че трябва да има място за мир и прекратяване на военните действия, за да може да се осъществява дипломация и безпрепятствен поток от хуманитарна помощ.

