В Истанбул каравани ще могат да спират само на одобрени от общината места

Валията на Истанбул е издал заповед, съгласно която каравани могат да паркират само в райони, одобрени от общините. Тези превозни средства вече няма да могат да спират по крайбрежни пътища, зелени пространства или обществени места извън паркове за каравани, съобщава информационният сайт „Тюркийе тудей“.

Местните власти посочват, че броят на караваните е нараснал значително, като много от тях паркират без разрешение. Длъжностни лица предупреждават, че това се отразява на обществената сигурност, трафика и достъпа на гражданите до крайбрежните райони и зелените пространства.

Новите правила имат за цел да запазят обществените пространства отворени, като същевременно предложат на пътуващите необходимите им услуги.

Решението на валията се позовава на закона за насърчаване на туризма в Турция, който определя къмпингите и местата за каравани като туристически обекти.

Съгласно заповедта, подписана от валията Давут Гюл, общините трябва бързо да идентифицират и подготвят нови паркове за каравани. Всяко място трябва да предлага електричество, вода, канализация и извозване на боклук; тоалетни, душове и други основни услуги; охрана, камери и подходящо осветление; мерки за противопожарна безопасност за защита на посетителите и жителите в района.

Парковете трябва да бъдат разположени на места, където не вредят на околната среда и не създават проблеми с достъпа. Размерът на парковете трябва да съответства на броя на местното население и броя на посетителите с достатъчно пространство за безопасно маневриране на караваните. Изискват се и чести проверки.

Пребиваването с каравана ще се третира като отсядане в хотел. Регистрационната табела на всяко превозно средство ще бъде записвана.

Властите казват, че паркиране на каравани извън официалните места няма да бъде позволено.

За пътуващите с каравани новата система създава регулирани паркове с основна инфраструктура.

Властите искат да предотвратят нерегулирано къмпингуване на обществени места, посочва "Тюркийе тудей".

Общините трябва да завършат новите паркове без отлагане.