МИНА: Черногорският парламент вече използва соларна електроцентрала, инсталирана на покрива му

Парламентът на Черна гора официално пусна в експлоатация фотосоларна електроцентрала, инсталирана на покрива на сградата му в Подгорица, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

„Проектът бележи важна стъпка към устойчиво развитие и ефективно използване на енергийните ресурси“, заяви черногорският парламент в прессъобщение.

Системата разполага със 150 монокристални соларни панела, всеки с капацитет 540 Wp, общо 81 kWp, с инвертор 70 kVA.

Очаква се централата да генерира над 100 000 КВтч електроенергия годишно, задоволявайки значителна част от енергийните нужди на сградата на парламента и спомагайки за намаляване на емисиите на парникови газове.

„Проектът демонстрира постоянния ангажимент на парламента за подобряване на енергийната ефективност“, се казва още в прессъобщението, според което чрез извършените досега ремонти и модернизация са постигнати значителни икономии на енергия.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)