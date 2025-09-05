Нидерландска туристка бе намерена мъртва в дефилето Викос в Гърция

Нидерландска туристка е намерена днес мъртва в дефилето Викос в областта Загори (Северозападна Гърция), съобщи вестник „Катимерини“.

Туристката е намерена в дълбока 300 метра клисура под местността Белой след издирване, започнало вчера, когато съпругът й подал сигнал на спешния телефон 112.

Дрон на Пожарната служба е обследвал от рано днес сутринта целия район, който е скалист и непристъпен.

Според изявленията на съпруга, той е изгубил от поглед за няколко минути 65-годишната си партньорка, докато правел снимки на околността.

Специализиран екип се очаква да се спусне в клисурата, за да прибере тялото на туристката.

Миналия месец 25-годишна американска туристка също загина след падане в дере в дефилето Викос в планините Пинд.