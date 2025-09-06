Аджерпрес: Концентричните укрепления в Корнещ в румънския окръг Тимиш - най-голямата крепост от бронзовата епоха в Европа

Четири огромни затворени пръстена от земни валове, наподобяващи медальони, се простират в равнините близо до Корнещ, Орцишоара, Сечани и Мурани, недалеч от западния румънски град Тимишоара. Почти незабележими от нивото на земята, тяхното величие се разкрива при поглед отвисоко, съобщава специално за БТА агенция Аджерпрес.

Това са концентричните укрепления на Корнещ, които обхващат 17 хектара, което прави този обект най-голямата крепост от бронзовата епоха в Европа. Построени преди повече от три хилядолетия с отбранителна цел, валовете са документирани за първи път през 1725 г. в т.нар. „Карти на Мерси“ (наречени на Флоримунд Мерси, управител на Банат след освобождението на региона от османската окупация).

Ранната археологическа литература приписва обекта на аварския период, докато по-късните междувоенни проучвания го свързват с бронзовата епоха, по-специално с периода на Троя. Неотдавнашни проучвания на повърхността, проведени от археолози от Националния музей на Банат (MNB), идентифицираха три селища в укрепената зона, принадлежащи към ранната медна епоха, средната бронзова епоха и ранната желязна епоха.

Систематичните разкопки, проведени през последните 20 години в крепостните стени на Корнещ, разкриха праисторически керамични фрагменти, датиращи от ранната желязна епоха.

Отбелязвайки, че следите от селището покриват само около 5% от обекта, археологът Леонард Дорогостайски от Националния музей на Банат предполага, че конструкцията не е била укрепление, а по-скоро временен култов център. Предвид размерите си, тя е могла да побере много хора, но е неподходяща за постоянно обитаване поради липсата на вода, обяснява той.

В подкрепа на теорията си той посочва, че липсата на некропол показва, че укреплението е било използвано само временно.

Префектът на Тимиш Михай Ритивоиу заяви пред Аджерпрес, че археологическият паметник в Корнещ има изключителен потенциал и че е предприел стъпки за включването му в списъка на историческите паметници, за да се осигури финансиране за продължаване на проучванията.

Освен това археолозите от MNB, които проучват обекта в Корнещ от повече от десетилетие, са започнали усилия за включването му в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство. Има и планове за изграждане на музей, в който да се излагат артефактите, открити по време на периодичните разкопки.

Систематичните археологически проучвания в Корнещ-Яркури започнаха през 2007 г. под ръководството на археолозите от МНБ д-р Александру Сентмиклоши и д-р Бернхард Хеб от Берлинския музей за праистория и протоистория, с финансовата подкрепа на Областния съвет на Тимиш, Германското научноизследователско дружество "Deutsche Forschungsgemeinschaft" и провинция Хесен чрез инициативата "Loewe".

През 2007 г. археолозите от MNB откриха укреплението Корнещ чрез сателитни изображения, което е изключителна находка, като се има предвид, че обектът е построен от хора, живели преди 3000 години.

