Специално за БТА от Нахиде Дениз
Турската полиция конфискува стотици хиляди наркотични таблетки и суровини в Бурса
Снимка: Владимир Шоков, БТА. Изображението е илюстративно.
Истанбул,  
05.09.2025 12:55
Турската полиция е открила около 300 000 броя наркотични таблетки и 48 кг суровини за производство на синтетични наркотици при операции в град Бурса, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в социалните медии.

При акциите са били задържани трима души, на които е повдигнато обвинение  за участие в незаконен трафик на наркотици. Съдът е постановил ареста на  двама от задържаните, а третият е оставен под съдебен контрол.

Операциите срещу наркотрафика  са проведени от екипи на отдела за борба срещу наркотрафика  и организираната престъпност към Дирекцията по сигурността  в координация с валийството на Бурса и републиканската прокуратура в града.

/ПК/

