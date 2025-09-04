Додик: Република Сръбска ще обяви независимост, ако силният външен натиск продължава

Република Сръбска може да обяви независимост от Босна и Херцеговина при продължаващ силен външен натиск, заяви днес отстраненият президент на Република Сръбска Милорад Додик в публикация в Екс.

"Искаме разговор. Премахнете (върховния представител на международната общност) Кристиан Шмит, премахнете Службата на върховния представител, премахнете незаконните му решения. Вие от Брюксел трябва да се държите европейски. Можем да разговаряме. Всяко друго налагане на решения ни води към независимостта на Република Сръбска и сме решени да го направим. Може би дори ще се възползваме от тази възможност", написа Додик след среща с унгарския външен министър Петер Сиярто в Будапеща.

Той подчерта, че преди 30 години Службата на върховния представител е била създадена като временна и е трябвало да затвори в срок от една година от създаването си.

По думите му добрите отношения между Република Сръбска и Унгария доказват, че "стабилността се изгражда с работа, инвестиции и приятелства, а не със заплахи и опека".

Съгласно условията на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на междуетническата война в Босна (1992-1995 г.), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.

Додик беше осъден през февруари на една година затвор и шест години забрана да заема публични длъжности заради неспазване на решенията на върховния представител на международната общност, който следи за спазването на Дейтънското мирно споразумение.