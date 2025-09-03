Властите в Северен Кипър арестуваха адвоката на петимата кипърски гърци, които бяха задържани през юли

Мурат Метин Хаккъ, адвокатът на петимата кипърски гърци, които бяха задържани в северната част на средиземноморския остров през юли, е арестуван днес от властите на т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), която е призната само от Анкара, съобщи електронното издание на в. „Сайпръс мейл“.

Петимата кипърски гърци – две семейни двойки и един мъж, бяха задържани на 19 юли в района на селището Трикомо в окупираната част на острова, където през последните години има интензивно строителство въпреки нерешените проблеми със статута на имотите, които принадлежат официално на кипърски гърци, напуснали зоната след турската инвазия през 1974 г.

След задържането на кипърските гърци, говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис заяви, че страната му ще предприеме всички възможни дипломатически действия относно случая, а на 11 август Никозия официално повдигна въпроса по време на срещата на външните министри на ЕС, като призова за „оказване на натиск върху Турция за освобождаването на петимата задържани“.

Причината за задържането на Хаккъ, който представлява петимата кипърски гърци в съда, все още не е уточнена, отбелязва „Сайпръс мейл“. Следващото изслушване по делото е насрочено за този петък.

Кипър е разделен от 1974 г. след инвазията на турската армия в отговор на преврат на гръцки националисти. През 1983 г. в северната част на острова е обявена т.нар. Севернокипърска турска република, която обаче остава призната само от Анкара.

Островът представлява ключов източник на несъгласие между Гърция и Турция, които са съюзнички в НАТО. Докато Република Кипър и Гърция настояват решението да се търси чрез двузонална двуобщностна федерация, както е предвидено и в резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, кипърските турци и Турция настояват за решение чрез две държави.