Учители от различни краища на Румъния протестираха пред сградата на правителството в Букурещ

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Снимка: Илко Вълков/БТА
Букурещ,  
03.09.2025 14:42
 (БТА)

Няколкостотин учители от различни краища на Румъния протестираха днес пред сградата на правителството на площад „Виктория“ в Букурещ. Те скандираха "оставка" и огласиха района с вувузели, свирки и тъпани. Акцията продължи цял час, въпреки жаркото слънце.

Демонстрантите развяваха плакати с надпис „Единни сме силни“, „Боложан, остави ни на мира, иди си в къщи с Даниел Давид“, „Министърът чете проучвания, но не вижда реалността“, „Защитаваме румънското училище“, „Разрушаването на системата на образованието в Румъния – държавна измяна“ и др.

Не липсваха и иронични колажи, на които президентът Никушор Дан и премиерът Илие Боложан бяха представени като Лоръл и Харди - комедиен дует от ранната класическа холивудска ера на американското кино, видя на място БТА.

„Цял месец протестирахме пред Министерството на образованието с надеждата да решим проблемите в сектора. Но ресорният министър Даниел Давид не е способен да повдигне пред управляващите нашите проблеми. Затова сметнахме, че трябва да се явим тук, на площад „Виктория“ и да поискаме оставката на цялото правителство“, коментира Василе Трифу, главен секретар на Независимия синдикат на предуниверситетското образование.

Недоволни учители ще протестират на площад „Виктория“ и в четвъртък и петък. За понеделник, когато започва новата учебна година, в Букурещ е планиран митинг-шествие с участието на 30 000 души. Демонстрацията ще започне в 11:00 ч. местно (и българско) време пред сградата на правителството и ще приключи в 16:00 ч. пред президентството. Към нея ще се присъединят и студентите в Румъния, стана ясно вчера.

В оставащите три работни дни до първия учебен ден на 8 септември всеки учител трябва да реши сам за себе си дали ще бойкотира тържествата, дали ще призове учениците си да не прекрачват прага на учебните заведения или ще е за редовно начало на учебната година. Не е известно и какво ще се случи на втория учебен ден – 9 септември. Възможно е тогава учителите да дойдат на училище, но да не влязат в час, научи на място БТА.

Повод за протестните действия станаха мерките, предприети от правителството на премиера Илие Боложан. Те предвиждат увеличаване на броя на часовете в задължителната норма на учителите, увеличаване на броя на учениците в клас, сливане на учебни заведения и намаляване на доходите.

/ВН/

Свързани новини

02.09.2025 14:36

Студентите в Румъния ще се присъединят към протеста на учителите на 8 септември в Букурещ

Студентите в Румъния ще се присъединят към протеста на учителите на 8 септември в Букурещ. Това става ясно от публикация на Националния съюз на студентските организации в социалната мрежа Фейсбук.
29.08.2025 17:17

Синдикатите в образованието в Румъния призоваха учителите да бойкотират началото на новата учебна година на 8 септември

Синдикатите в образованието в Румъния призоваха учителите и другите служители в сектора да бойкотират началото на новата учебна година на 8 септември. Те апелират към преподавателите да не провеждат родителски срещи и срещи с учениците, предават местните медии.
05.08.2025 11:27

Румънският министър на образованието ще предложи на премиера да се откаже от мерките в сектора; въпреки това учителите протестират пети ден

Министърът на образованието на Румъния Даниел Давид се е ангажирал да поиска дискусия с премиера Илие Боложан и да му предложи да се откаже от мерките, насочени към увеличаване на учебната норма с два часа, увеличаване на броя на учениците в класната стая и сливане на училища. Това става ясно от позиция на синдикатите в образованието, изпратена до медиите след среща с ресорния министър, проведена вчера вечерта.
04.08.2025 16:18

Мащабен митинг с участието на 30 000 души готвят синдикатите от образованието в Румъния за първия учебен ден на 8 септември

Мащабен митинг с участието на 30 000 души готвят синдикатите от образованието в Румъния за първия учебен ден на 8 септември. Днес недоволни учители от цялата страна отново протестираха пред Министерството на образованието в Букурещ, става ясно от техните канали в социалните мрежи.
01.08.2025 13:06

В третия ден на протести недоволни учители в Румъния нарекоха министъра на образованието "терорист"

Трети ден учители от Румъния протестираха пред Министерството на образованието в Букурещ. Те озвучиха сградата със свирки, вувузели и сирени и развяваха плакати с надпис „Повече не приемаме мерки, направени от вас срещу нас“, „Изморихме се да бъдем
31.07.2025 13:44

Учители протестират втори пореден ден пред Министерството на образованието в Букурещ; заплашват да бойкотират новата учебна година

Учители протестират втори пореден ден пред Министерството на образованието в Букурещ, предава Диджи24. Демонстрантите заплашват, че ще започнат новата учебна година със стачни действия и мащабен митинг на 8 септември и настояват за оставка на

