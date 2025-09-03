Косовската гранична полиция е открила огнестрелни оръжия в гора в община Звечан, Северно Косово

Силите за бърза намеса на косовската гранична полиция са открили три огнестрелни оръжия в гората до село Юнаке в община Звечан, Северно Косово, предаде КосоваПрес.

Това съобщи заместник-директорът на косовската полиция за Северно Косово Ветон Елшани, който информира, че оръжията – полуавтоматична пушка, две ловни пушки и патрони за тях – са били скрити в тръба.

Елшани допълни, че регионалното следствено звено и звеното за работа с взривни устройства са иззели оръжията от мястото, на което са били открити. Той каза, че до момента по случая няма арестувани.

Косово е населено предимно с етнически албанци, но около 50 000 етнически сърби, които живеят в Северно Косово, не признават правителството в Прищина и възприемат Белград за своя столица. След края на войната в някогашната сръбска област Косово през 1999 година и след обявяването на независимостта на Косово през 2008 г., която Сърбия никога не е признала за разлика от много западни страни, опитите за диалог и нормализиране на отношенията между Белград и Прищина не отчитат особен напредък.

Напрежението в Косово достигна връхната си точка през септември 2023 г., когато край манастира в село Банска, Северно Косово, сърби, водени от заместник-председателя на партия Сръбска листа Милан Радойчич, нападнаха патрул на косовската полиция, при което бе убит косовски полицай и трима от нападателите.