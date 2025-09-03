Турция планира производство на собствени чипове за нуждите на производствения сектор и отбранителната индустрия

Генералният мениджър на турската технологична компания „Йонгатек Микроелектроникс“ (Yongatek Microelectronics) Али Баран обяви, че до края на годината компанията планира производството на първи прототипи на чипове, разработени в Турция, и започване на масово производство на собствени чипове през 2026 г., съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

По думите на Баран първоначалната цел на компанията ще бъде производството на 30 милиона чипа годишно, които ще бъдат използвани основно за нуждите на турския производител на електроуреди „Беко“ (Beko). Генералният мениджър на „Йонгатек“ подчерта още, че в последствие производството може да бъде разширено до 40-50 милиона чипа на година, за да се покрият нуждите и на отбранителната индустрия, роботиката и други сфери, в които тази технология може да бъде използвана.

„Ролята на петрола преминава към чиповете. Чиповете ще бъдат определящият ресурс на 21-ви век“, каза още Баран, като подчерта, че според него страните, които произвеждат чипове, ще имат значителна преднина пред останалите в близкото бъдеще.

Новината идва на фона на нарастваща фрагментация на глобалните вериги за доставки на полупроводници и ограничаването на достъпа на Китай до съвременни технологии за чипове от страна на САЩ, коментира „Тюркийе тудей“.