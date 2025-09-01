Подробно търсене

Гърция ще строи нова магистрала до границата с Албания

София Георгиева
Илюстративна снимка: Владимир Шоков /БТА
Атина,  
01.09.2025 23:07
 (БТА)

Гърция ще започне в края на тази година строителството на нова магистрала до границата с Албания, съобщава агенция АНА-МПА. 

Изграждането на новата магистрала Йоанина-Какавия ще бъде финансирано от гръцката държава. Близо 70-километровото трасе ще свърже Йонийската магистрала с магистрала Егнатия през град Йоанина (Янина) и ще осигури по-лесен достъп до красивите и популярни сред туристите села в областта Загори (Загорохори), достигайки Какавия и гръцко-албанската граница.

Главният секретар за инфраструктурата Димитрис Анагнопулос заяви пред АНА-МПА, че строителството ще започне в края на 2025 г., а целият проект се очаква да бъде завършен за около 4 години и половина.

/С-АМ/

