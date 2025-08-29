Аджерпрес: Министерството на околната среда на Румъния обяви обществена поръчка за проект за мониторинг на биоразнообразието на птиците

Министерството на околната среда, водите и горите на Румъния обяви обществена поръчка за важен проект за биоразнообразие, свързан с мониторинга на птиците, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес, позовавайки се на прессъобщение на министерството.

Търгът обхваща процедурата за придобиване на консултантски услуги за мониторинг и докладване на видове птици съгласно чл. 12 от Директивата за птиците, като част от проект „Укрепване на националната система за управление и мониторинг на видовете птици в Румъния въз основа на чл. 12 от Директивата за птиците“, се казва в съобщението.

На 30 май Министерството на околната среда на Румъния подписа с Министерството на инвестициите и европейските проекти договор за финансиране на гореспоменатия проект и ще го изпълнява в периода 2025-2029 г., с общ бюджет от над 48 458 милиона румънски леи, предоставени от европейски фондове.

Като страна членка на ЕС Румъния има правно задължение да докладва периодично на Европейската комисия, в съответствие с Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици (член 12), за природозащитния статус на видовете птици от интерес за Общността. Тези доклади се изготвят на всеки шест години и представляват твърд ангажимент, поет от Румъния. Подобни проекти се осъществяват във всички страни членки, със сравними разходи.

Проектът за мониторинг на птиците се финансира от Програмата за устойчиво развитие 2021-2027 г., като на Румъния са предоставени безвъзмездни средства от Европейския съюз. Приносът от държавния бюджет е минимален, като по-голямата част от разходите се покриват от безвъзмездни външни фондове.

Договорът е с продължителност 44 месеца и целта е наблюдение на приблизително 270 вида птици, изброени в приложенията към Директивата за птиците и които се срещат в Румъния, в цялата страна, включително в над 600-те зони от мрежата Натура 2000, от които 171 са специални зони за защита на птиците.

Дейностите включват посещения на място, събиране и анализ на данни, идентифициране на натиск и заплахи спрямо видовете птици, използване на съвременна техника и бази данни, както и подготовка на национални доклади за Европейската комисия.

„Данните, получени чрез проекта, ще подпомогнат устойчивото планиране на инвестициите в инфраструктура, селско стопанство, енергетика или туризъм, като предоставят необходимите данни за екологични оценки и ще укрепят научната основа за мерките за опазване на биоразнообразието. Същевременно процесът ще допринесе за избягване на задействането на процедури за нарушение от Европейската комисия, които биха довели до финансови санкции, много по-високи от стойността на проекта“, заяви министърът на околната среда, водите и горите Диана Бузояну, цитирано в съобщението.

Очакваната стойност на услугите, предмет на обществената поръчка, е 36 534 милиона румънски леи без ДДС. Стойността на договора отразява сложността на дейностите, продължителността на проекта и необходимостта от спазване на стандартизирани методологии на европейско ниво.

Министерството подчертава, че проектът представлява правно задължение и съществен инструмент за изпълнение на ангажиментите на Румъния в рамките на ЕС, с преки ползи както за околната среда, така и за устойчивото развитие на страната.

