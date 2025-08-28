ЕК одобри отпускането на първия транш от средствата за Черна гора по Инструмента за реформи и растеж на ЕС

Европейската комисия официално одобри отпускането на първия транш от средствата за Черна гора по Инструмента за реформи и растеж на ЕС, което продължава положителната тенденция в изпълнението на Плана за растеж на Западните Балкани и потвърждава ангажимента към европейската перспектива, съобщиха в съвместно изявление черногорските министерства по европейските въпроси и финансите, цитирани от МИНА.

В изявлението се посочва, че въз основа на представения доклад за изпълнението на Програмата за реформи и оценката на Европейската комисия е одобрено отпускането на първия редовен транш от 10,2 милиона евро, от които 4,7 милиона евро са изплатени като бюджетна подкрепа чрез заем с облекчени условия.

„Останалата сума от 5,5 милиона евро ще бъде разпределена за финансиране на инфраструктурни проекти чрез Инвестиционната рамка за Западните Балкани (WBIF), от които 2,6 милиона евро са заем, а 2,9 милиона евро са безвъзмездна финансова помощ, която ще бъде изплатена през следващия период“, се казва още в изявлението.

Тези средства са резултат от значителни стъпки за реформи, предприети от балканската страна – от публичния регистър на държавните предприятия, по-голямата прозрачност на международните споразумения, въвеждането на енергийни сертификати, развитието на широколентова мрежа и пълната цифровизация на обществените услуги до приемането на хармонизирани с ЕС разпоредби, чиито срок за изпълнение беше 28 февруари.

„За реформи, чието изпълнение е в ход, Черна гора в съответствие с правилата на ЕС ще може да използва допълнителен двугодишен период за пълното им прилагане, без да губи налични средства“, заявиха министерствата.

През първата половина на годината е постигнат допълнителен напредък във важни области като пространствено планиране и енергетика, което е представено подробно във Втория полугодишен доклад, който правителството прие на 10 юли и представи на ЕК за становище.

„Изплащането на този транш е ясен сигнал, че Черна гора постига измерими резултати в прилагането на реформи и ефективно използва наличните европейски средства в подкрепа на развитието и интеграцията в ЕС“, заключват в изявлението си министерствата.