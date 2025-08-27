Хърватската икономика e нараснала с 3,4 процента през второто тримесечие на 2025 г.

Водена главно от растежа на личното потребление и инвестициите, хърватската икономика е нараснала с 3,4 на сто на годишна база през второто тримесечие на 2025 г. – по-бързо отколкото през предходното тримесечие, съобщи ХИНА.

Хърватското статистическо бюро публикува днес първата си оценка, която показва, че брутният вътрешен продукт е нараснал с 3,4% в реално изражение през второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със същия период на 2024 г. Това бележи 18-то поредно тримесечие на растеж, показвайки по-бърз растеж от предходното тримесечие, когато БВП е нараснал с 2,9%.

Според данни на статистическото бюро, потреблението на домакинствата – най-големият компонент на БВП в страната – се е увеличило с 4,0% на годишна база през второто тримесечие, значително по-бързо от растежа от 1,7%, регистриран през първото тримесечие.

Брутното образуване на основен капитал е нараснало с 5,2%, спрямо 4,5% през предходното тримесечие.

Държавните разходи са нараснали с 2,4%, след ръст от 5,8% през първото тримесечие.

Вносът на стоки и услуги се е увеличил с 3,3%, което е значително забавяне спрямо 8,8% през предходното тримесечие. Вносът на стоки е нараснал с 0,9%, докато вносът на услуги – с 16,4%.

Износът на стоки и услуги е нараснал с 1,6% през второто тримесечие на годишна база, доста под 6-процентния растеж, регистриран през първото тримесечие. Износът на стоки се е увеличил с 3,7%, докато износът на услуги е спаднал с 0,3%.

Според сезонно коригирани данни от бюрото по статистика, хърватската икономика е нараснала с 3,2% на годишна база и с 1,2% на тримесечна база през второто тримесечие.

По този начин растежът на Хърватия продължава да изпреварва средния за Европейския съюз, отбелязва ХИНА.

Евростат наскоро съобщи, че икономиката на ЕС е нараснала с 0,2% на тримесечна база и с 1,5% на годишна база през второто тримесечие, въз основа на сезонно коригираните данни. Икономиката на еврозоната е нараснала с 0,1% на тримесечна база и с 1,4% на годишна база.