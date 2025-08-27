Турция и Египет подписаха споразумение за съвместно производство на вертикално излитащи дронове в Кайро

Турската компания за отбранителна техника „Хавелсан“ (Havelsan) и египетската Арабска организация за индустриализация (AOI) днес подписаха споразумение за съвместно производство на вертикално излитащи дронове в Кайро, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

Посланикът на Турция в Египет Салих Мутлу Шен приветства сключването на сделката в своя публикация в социалните мрежи, като написа: „Поздравления за това постижение!“. В публикацията си Шен също така подчерта, че в Кайро вече е започнало производството на сухопътни безпилотни апарати, които са част от отделно споразумение между „Хавелсан“ и египетската фабрика „Кадир“, която също е собственост на Арабската организация за индустриализация.

„Изключително доволни сме, че имаме възможността да работим със силен партньор като AOI. Това партньорство ще донесе технологично развитие в сферата на безпилотни летателни апарати в региона, ще увеличи местния производствен капацитет и ще ни позволи да навлезем силно на африканския пазар“, заяви главният мениджър на „Хавелсан“ Мехмет Акиф Наджар при подписването на споразумението.

„Това сътрудничество не е свързано единствено с производството – то представлява огромна стъпка към технологичната независимост и устойчивия износ“, заяви президентът на AOI ген. Мохтар Абделлатиф при подписването на споразумението, като подчерта, че опитът на „Хавелсан“ и възможностите на AOI ще окажат „значителна подкрепа“ за развитието на технологичните и отбранителните планове на Египет.