Делегация на турската прокюрдска партия ДЕМ днес ще посети лидера на ПКК Абдуллах Йоджалан в затвора

Делегация на турската прокюрдска партия ДЕМ днес ще посети остров Имралъ, за да се срещне с лидера на Кюрдската работническа партия (ПКК) Абдуллах Йоджалан, който излежава доживотна присъда там, съобщи „Хюриет дейли нюз“, позовавайки се на официално съобщение от партия ДЕМ.

Делегацията на ДЕМ ще бъде съставена от депутатите Первин Булдан и Митхат Санджар и адвокатът Фаик Йозгюр Ерол.

Това ще бъде първото посещение на представители на ДЕМ при Йоджалан след създаването на Комисията по разоръжаване на ПКК в турския парламент. В рамките на посещението се очаква депутатите от ДЕМ да информират Йоджалан относно дейността на новосъздадената комисия, отбелязва „Хюриет дейли нюз“.

Посещението на представителите на ДЕМ е шестото поред от декември м. г. до сега.

Първата среща на представители на ДЕМ с намиращия се в затвора Йоджалан се проведе на 28 декември м. г. с разрешение на турското правителство. На 8 януари 2025 г. се проведе втора среща между представители на ДЕМ и Йоджалан, като на нея той даде първите признаци, че е склонен да отправи призив за прекратяване на въоръжената борба. На 27 февруари 2025 г. се проведе третата среща между представителите на ДЕМ и Йоджалан, като на нея лидерът на ПКК отправи историческия си призив за разпускане на организацията и слагане на край на въоръжената борба. Оттогава представители на ДЕМ посетиха Йоджалан още два пъти – през април и през юли.

ПКК е обявена за терористична организация от Турция, ЕС и САЩ.