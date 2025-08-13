Германия поема мисията за засилен еър полисинг от базата „Михаил Когълничану“ в Румъния

Контингент на германските военновъздушни сили поема мисията за засилен еър полисинг (охрана на въздушното пространство) от базата „Михаил Когълничану“ край румънския град Констанца, съобщи Аджерпрес.

Екипът, който е изпратила Германия, се състои от пет изтребителя „Юрофайтър“ и около 170 военнослужещи, се казва в съобщение на германското посолство в Букурещ.

Германските военни ще останат в Румъния в продължение на осем месеца. Церемонията по сертифицирането на контингента е била проведена във военновъздушната база вчера.

В съобщението на посолството се казва, че Германия подкрепя за четвърти път своя близък съюзник Румъния в рамките на мисията за засилен еър полисинг (eAPS), за да гарантира охраната на въздушното пространство на югоизточния фланг на НАТО.