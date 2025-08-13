Подробно търсене

Демонстранти влязоха в сблъсък с полицията в Гърция заради пристигането на израелски туристи

Мина Димитрова
Израелски туристи държат флага на своята страна при пристигането на круизен кораб на пристанище на гръцкия о. Крит. 29 юли 2025 г. Снимка: Antonis Zouridakis/Eurokinissi via AP
Атина,  
13.08.2025 12:51
 (БТА)

Демонстранти влязоха в сблъсък с полицията днес на пристанището на Волос в Централна Гърция, протестирайки срещу пристигането на круизен кораб с израелски туристи, съобщи електронното издание на в. "Катимерини".

Протестиращите, които скандираха пропалестински лозунги и носеха транспаранти, бяха разпръснати с шокови гранати от полицията, докато пътниците – измежду които според информации е имало и неизвестен брой израелски войници на почивка – слизаха от кораба "Краун Айрис" ("Crown Iris") и се качваха на автобуси за екскурзии до планината Пилос и манастирския комплекс Метеора в Тесалия.

Подобни протести имаше в цяла Гърция през последните седмици на фона на засилената офанзива на Израел в Газа.

Гърция е популярна дестинация за израелските туристи, с множество ежедневни полети между Тел Авив и Атина и директни връзки с няколко гръцки острова, припомня изданието.

/МИД/

