Администрацията на Тръмп критикува в доклад лидера на босненските сърби Милорад Додик за дестабилизирането на Босна и Херцеговина

Държавният департамент на Съединените щати публикува годишния си Доклад за правата на човека за 2024 г., в който се посочва, че действията на президента на Република Сръбска Милорад Додик са подкопали конституционния ред на Босна и Херцеговина, предаде босненската агенция ФЕНА.

Докладът посочва, че властите в босненската федеративна единица Република Сръбска, където мнозинството жители са босненски сърби, предприемат текущи действия, които значително подкопават националните институции, увеличават междуетническото напрежение и ограничават свободата на словото.

„Ескалиращите словесни и правни атаки от страна на президента на Република Сръбска Милорад Додик подкопават конституционния ред на страната, а разделящата и провокативна реторика от страна на лидерите на Република Сръбска допринася за засилено политическо и етническо напрежение в цялата страна“, се казва в доклада, публикуван вчера.

Годишните доклади за правата на човека, публикувани от Съединените щати, обхващат състоянието на международно признатите човешки и трудови права в близо 200 страни по света, подчертава босненския портал „Кликс“.

Според Държавния департамент на САЩ, цитиран от портала, значителните проблеми с правата на човека в Босна и Херцеговина включват сериозни ограничения на свободата на словото и свободата на медиите, включително насилие и заплахи за насилие срещу журналисти, както и значително присъствие на най-тежките форми на детски труд.

В раздела си за Босна и Херцеговина докладът също така посочва, че правителството не е предприело убедителни стъпки за идентифициране и наказване на длъжностни лица, извършили нарушения на правата на човека.

Президентският мандат на Милорад Додик беше прекратен въз основа на присъда, която му забранява да заема политически пост в продължение на шест години заради неизпълнение на решенията на върховния представител в Босна Кристиан Шмит.

Осъждането на Милорад Додик е безпрецедентно в Босна, която от края на междуетническата война 1992-1995 г. е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, където живеят предимно босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина, населена предимно с босненски мюсюлмани и хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация, както е определено от Дейтънското споразумение, сложило край на войната. Споразумението урежда и ролята на върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.

Додик многократно е призовавал за отделяне на босненската сръбска част от Босна и Херцеговина, за да се присъедини към Сърбия, заради което бившата администрация на САЩ наложи санкции срещу него и неговите съюзници. Додик е обвинен и в корупция и проруска политика, отбелязва Асошиейтед прес.