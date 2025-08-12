През юли в Истанбул е отчетен само един дъждовен ден; нивото на язовирите край мегаполиса пада под 50 процента

През месец юли в град Истанбул е отчетен само един дъждовен ден, с което е отбелязан спад от 71 процента спрямо същия период на миналата година, а заради сушата нивото на язовирите, които захранват града с вода, е спаднало под 50 процента, предава ТРТ Хабер.

Според доклад на турското министерство на околната среда, градоустройството и изменението на климата през юли районът около Мраморно море, където се намира и Истанбул, е преживял най-сухия месец за последните 65 години, отбелязвайки спад в нивото на валежите с 95 процента спрямо обичайното. В доклада се посочва още, че въпреки, че в по-голямата част от страната е отчетен спад в нивото на валежите от 80 до 40 процента, в окръзите Караман и Мерсин в Централна Турция и Тунджели в Източна Турция е отчетен ръст от над 100 процента спрямо обичайното.

Заради сушата в района на Мраморно море нивото на водата в по-голямата част от язовирите, които снабдяват Истанбул, е спаднало под 50 процента, като изключение правят язовирът Елмалъ с ниво от 66,1 процента, язовирът Дарлък с ниво от 59,65 процента и язовирът Теркос с ниво от 53,01 процента.

Към настоящия момент средното ниво на водата в язовирите край Истанбул достига 48,3 процента, като най-ниски стойности са отчетени в язовирите Ъстранджалар и Алибей – съответно 28,05 и 31,53, отбелязва още ТРТ Хабер.