В Турция бе разработен „дигитален близнак“ на Черно море, задвижван от изкуствен интелект, който ще защитава морската екосистема

Учени в Турция създадоха първия по рода си „дигитален близнак“ на Черно море, задвижван от изкуствен интелект – новаторска система, предназначена да прогнозира въздействието на изменението на климата, замърсяването, риболова и енергийните проекти и да насочва страните към устойчива морска икономика, съобщава турското издание „Хюриет дейли нюз“.

Разработен под координацията на турския Институт по морски науки към Близкоизточния технически университет (ODTÜ) в Анкара и с помощта на партньори от пет черноморски държави, моделът комбинира огромни набори от данни от сушата и морето, за да създаде интегрирана симулация на екосистемата на региона, пояснява изданието.

Подкрепена от Европейския съюз, инициативата може да тества сценарии десетилетия напред в бъдещето, помагайки на политиците да балансират икономическия растеж с опазването на околната среда.

„Ние трансформираме всички налични научни данни във функционална структура, която отразява физичните, химичните и биологичните свойства на морето“, каза професор Баръш Салихоглу, директор на Института по морски науки, цитиран от „Хюриет дейли нюз“. Той добавя, че чрез тестване на различни сценарии може предварително да се оцени потенциалното въздействие на изменението на климата, риболова, замърсяването и енергийните инвестиции.

Системата обединява климатични, биохимични, екологични, океански и риболовни модели, подобрени с изкуствен интелект за по-прецизно вземане на решения. Тя може да оцени как аквакултурите, морските биотехнологии, вятърната енергия, туризмът и операциите по сигурността могат да се извършват, без да се навреди на екосистемата.

В региона са създадени седем лаборатории – две в Турция, две в България и по една в Румъния, Молдова и Украйна, за да се наблюдават както екологичните условия, така и социално-икономическите тенденции, отбелязва изданието.

Очаква се системата да бъде публично представена през октомври чрез удобен за потребителя портал, където правителства, академици и представители на индустрията ще могат да изпълняват свои собствени сценарии и да визуализират потенциалните резултати.

Според Салихоглу инициативата е първият морски "дигитален близнак" от този мащаб в Европа.