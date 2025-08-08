Аджерпрес: Европейският закон за свободата на медиите е съществен инструмент според вицепрезидента на румънския аудиовизуален надзорен орган

Вицепрезидентът на Националния аудиовизуален съвет на Румъния (CNA) Валентин Жукан казва, че Европейският закон за свободата на медиите (EMFA) е основен инструмент за консолидиране на плурализма, редакционната независимост и прозрачността в европейското медийно пространство, предаде специално за БТА румънската агенция Аджерпрес.

„Европейският закон за свободата на медиите (EMFA) не е просто законодателно упражнение, а съществен инструмент за консолидиране на плурализма, редакционната независимост и прозрачността в европейския медиен пейзаж. В Румъния прилагането му ще има конкретни благоприятни последици, тъй като принципите и задълженията, въведени с този регулаторен акт, ще допълнят и укрепят съществуващата правна рамка, като я приведат в съответствие с единния европейски стандарт“, каза Жукан пред Аджерпрес.

Според него на национално ниво медийният пейзаж е изправен пред специфични предизвикателства като например: концентрация на медийна собственост в ръцете на малък брой участници, често с политически или икономически интереси; липса на прозрачност по отношение на източниците на финансиране и структурите за редакционен контрол; непрозрачно разпределение на държавната реклама; пряк или непряк редакционен натиск върху журналистите; дисбаланс между традиционните медии и дигиталните платформи при привличането на рекламни приходи.

Жукан вярва, че Европейският закон за свободата на медиите ще доведе до значителни подобрения, като реши проблеми в тези области, увеличи прозрачността на собствеността и финансирането на медиите и защити редакционната независимост.

„Прилагането на Европейския закон за свободата на медиите в Румъния няма да бъде само декларативно. Националният аудиовизуален съвет, в ролята си на гарант на обществения интерес в областта на аудиовизуалните комуникации, ще интегрира тези стандарти в ежедневната си дейност и ще си сътрудничи с всички отговорни институции, за да осигури спазването им. Очакваният резултат е медийната среда, която е по-прозрачна, по-независима и по-устойчива на политически, икономически или информационен натиск. Европейският закон за свободата на медиите не е просто възможност, но и отговорност. Стриктното му прилагане в Румъния ще допринесе за укрепване на демокрацията чрез консолидиране на свободата на изразяване и правото на гражданите на точна и плуралистична информация“, посочи Жукан.

Според уебсайта на Европейската комисия Европейският закон за свободата на медиите (EMFA), който утвърждава принципа на информацията като обществено благо и защитава и насърчава свободата на печата, независимостта и плурализма в рамките на вътрешния пазар, ще влезе в пълна сила на 8 август.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)