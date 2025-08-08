Румъния декларира постоянната си подкрепа за Украйна по време на посещение на министърката на външните работи Оана Цою в Киев

Министърката на външните работи на Румъния Оана Цою се срещна снощи в Киев с украинския президент Володимир Зеленски, на когото предаде ново послание на подкрепа от страна на Румъния, подчертавайки, че Украйна се бори за сигурността и свободата на Румъния и на цяла Европа, предаде агенция Аджерпрес.

„Изграждаме стратегическо партньорство между Румъния и Украйна за мир, силни демокрации и просперитет. (…) Украйна се бори смело и за сигурността и свободата на Румъния и на цяла Европа. Това е война, която Украйна не е искала, но в която днес се бори с решителност в името на ценностите, в които вярва и Румъния – свобода, суверенитет и независимост“, написа Оана Цою във Фейсбук.

Тя добави, че докато Украйна устоява, и сигурността на Румъния е по-добре защитена.

„Заедно развиваме стратегическо партньорство за мир и просперитет. В пряк интерес на Румъния е този мир да бъде справедлив и устойчив, да гарантира независимостта, целостта и европейския път на Украйна, както и стабилността и сигурността на нашия регион“, посочи Оана Цою.

„Обсъдих с президента Зеленски как Румъния и Украйна могат да задълбочат сътрудничеството си в полза и за просперитета на двете страни. Сътрудничеството в областта на отбраната и икономиката е в интерес на румънската промишленост и румънските граждани. Също така говорихме за европейския път на Украйна и Република Молдова и за факта, че Румъния е партньор на двете страни, така че всички да бъдем по-силни и по-проспериращи в една обединена Европа", заяви тя.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски написа във Фейсбук, че с Оана Цою са обсъдили ситуацията със сигурността в Черноморския регион, съобщи Укринформ.

Зеленски посочи, че са разговаряли и за обучението на украински войници в Румъния и за общи инфраструктурни и енергийни проекти.

Украинският президент изказа благодарност за постоянната подкрепа на Румъния – военна, политическа, логистична, и за значителното подсилване на украинската противовъздушна отбрана.

През септември 2024 г. Румъния дари на Украйна система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, а от ноември 2023 г. в румънска въздушна база край Фетещ (окръг Яломица, Югоизточна Румъния) работи Европейски център за обучение на пилоти за изтребители F-16, в който се обучават и украински пилоти.

Министърката на външните работи на Румъния Оана Цою се срещна по време на посещението си в Киев и с украинския си колега Андрий Сибига, съобщава Аджерпрес.

На срещата румънският първи дипломат е подчертала фундаменталното значение на защитата на правата на хората от националните малцинства, включително правото на образование, религия и свободно сдружаване, информира агенцията.

„Нашите общности, общността на румънците в Украйна и украинската общност в Румъния, са много важни. В тази връзка приветствам намерението на украинските власти да обявят 31 август за Ден на румънския език“, е заявила Оана Цою, цитирана от пресслужбата на румънското МВнР.