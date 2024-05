Румънският президент Клаус Йоханис разговаря по телефона с украинския си колега Володимир Зеленски

Румънският президент Клаус Йоханис е провел телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски за предстоящата среща на върха на НАТО и засилването на сигурността в Черно море. Това става ясно от публикация на държавния глава в официалния му профил в социалната мрежа "Екс" (X).

„Току-що проведох задълбочен телефонен разговор с президента Володимир Зеленски, фокусиран върху нашата продължаваща подкрепа за Украйна, приоритетите за предстоящата среща на върха на НАТО и укрепването на сигурността в Черно море. Също така предадох ангажимента на нашата страна към Украйна“, пише Йоханис в поста си.

I just had a comprehensive telephone discussion with @ZelenskyyUa, focusing on our continued support for Ukraine 🇺🇦, priorities for the upcoming #NATO Summit & consolidation of the overall security in the #BlackSea. Also expressed our 🇷🇴 commitment to Ukraine #PeaceFormula.