Земетресение с магнитуд 4,1 в Румъния

Земетресение с магнитуд 4,1 бе регистрирано днес в 18:32 ч. румънско (и българско) време в окръг Бузъу в румънския сеизмичен район Вранча, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на Националния институт по геофизика.

Трусът е регистриран на дълбочина 140 км в близост до градовете Фокшани (44 км), Сфънту-Георге (72 км), Брашов (80 км) и Плоещ (86 км).

От началото на май в Румъния са регистрирани осем земетресения с магнитуд между 2,1 и 4,1, отбелязва Аджерпрес.