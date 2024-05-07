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Земетресение с магнитуд 4,1 в Румъния

София Георгиева
Земетресение с магнитуд 4,1 в Румъния
Земетресение с магнитуд 4,1 в Румъния
Илюстративна снимка: БТА
Букурещ,  
07.05.2024 19:05
 (БТА)

Земетресение с магнитуд 4,1 бе регистрирано днес в 18:32 ч. румънско (и българско) време в окръг Бузъу в румънския сеизмичен район Вранча, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на Националния институт по геофизика.

Трусът е регистриран на дълбочина 140 км в близост до градовете Фокшани (44 км), Сфънту-Георге (72 км), Брашов (80 км) и Плоещ (86 км).

От началото на май в Румъния са регистрирани осем земетресения с магнитуд между 2,1 и 4,1, отбелязва Аджерпрес.

 

/ПК/

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