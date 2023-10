Аджерпрес: Концертът на Крис Норман в Букурещ - изключително събитие, казва откривателят Овидиу Липан Цъндърика

Завръщането на британския поп певец Крис Норман в Букурещ за концерта му, насрочен за 6 ноември в зала "Палас", е изключително важно събитие, заяви на пресконференция в петък барабанистът Овидиу Липан Цъндърика, съобщи специално за БТА агенция Аджерпрес.

"Той е сложен артист. Живеем в много несигурни времена и се нуждаем от колкото се може повече топлина в музиката. Той ще изпее два часа хитове и това е важно за психиката, преди всичко за публиката, за да получи и усети енергията от певец с такъв изключителен глас, който пее на живо. (...) Много се радвам, че ще бъда част от концерта на Крис Норман, изпълнител с изключителен глас и с изключителна връзка с публиката. Повече от всякога трябва да се доближим до мелодичната музика, която остава с нас, която предава чувства. Това ще бъде един прекрасен момент и затова се радвам, че ще бъда там", каза Цъндърика.

Организаторът на събитието Раду Гроза съобщи, че на тричасовото шоу на 6 ноември на сцената ще се качи и Овидиу Липан Цъндърика заедно с гостите си Паул Чучи и група "Compact".

"Крис Норман познава Румъния. Той ще пристигне два дни по-рано. Ще отседне тук, в хотела, в който ще се проведе и пресконференцията. Изпратих му снимки на хотела, той го хареса, ръководството му одобри всичко тук. Той искаше да е малко по-нисък, с големи пространства. Закуската ще му бъде сервирана в средиземноморския ресторант на хотела (...)", обясни организаторът.

Шоуто в Букурещ е част от проекта "Легенди на концерт", който подготвя още изненади за края на годината и началото на 2024 г.

На сцената Крис Норман ще бъде придружен от Джеф Карлайн - китара, вокали, Мартина Валбек - клавишни, пиано, вокали, Аксел Коволик - бас, вокали, Дорино Голдбрунер - барабани, Рейчъл Парга - китара, вокали.

Рециталът им ще включва хитове като "Good Enough for Rock 'n' Roll", "Lay Back in the Arms of Someone", "For a Few Dollars More", "Living Next Door to Alice", "I'll Meet You at Midnight" и "Don't Play Your Rock 'n' Roll to Me".

Водещ на концерта в зала "Палас" ще бъде Дан Негру.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)