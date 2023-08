Какво ще донесе на Сърбия домакинството на Експо 2027?

Представители на десетки държави ще посетят Белград през 2027 г., когато в столицата на Сърбия се провежда изложението Експо 2027, съобщава белградският вестник "Политика". Тогава столицата на Сърбия ще бъде в самия център на световните събития, когато става дума за областите на образованието, културата, технологиите и иновациите. Организирането на събитието Eкспо 2027 ще означава приток на пари и инвестиции за Сърбия, които ще се възвърнат многократно чрез хотелиерството, туризма, създаването на нови работни места.

Специализираната изложба BELGRADE EXPO 2027 с тема „Play for Humanity – Sport and Music for All“ ще се състои в Белград от 15 май до 15 август 2027 г. Специализираното изложение "Експо 2027" ще се проведе до Националния стадион в Сурчин. Там ще бъде изградена цялата необходима инфраструктура за изложението като павилиони за страните участнички и места за настаняване на участниците. След изложбата остава възможността това пространство да се трансформира, така че частта от комплекса, предназначена за настаняване на участниците, да се използва за решаване на жилищния въпрос на определени категории граждани. Този комплекс ще допринесе за урбанизацията и за планираното развитие на Белград. Също така се очаква увеличаване на заетостта и разкриване на нови работни места, като се има предвид, че ще бъде изградена цяла нова част на града. Изложението ще бъде стимул за инфраструктурното и икономическо развитие на сръбската столицата и цялата страна, а в геополитически план дава възможност за нови проекти, като се има предвид, че Сърбия очаква над 100 различни участници, отбелязват местните медии. Очакваният брой участници в Белград е от 97 до 120 държави, 7 до 10 международни организации и 5 до 10 корпоративни павилиона.

В силна конкуренция в Париж Сърбия победи Аржентина, Минесота, САЩ, Тайланд и Малага, Испания, като по този начин спечели домакинството на световното изложение Експо 2027. По време на избора Сърбия имаше най-много гласове и в четирите кръга, а в последния кръг единственият й съперник беше Испания. Белград подаде кандидатурата си през януари 2022 г., според официалния сайт на изложението. Получаването на статут на домакин носи определени задължения, като изграждането на комплекса, в които ще се провеждат изложенията. Най-известната проява на тази международна организация е Световното изложение, което беше организирано предишния път през 2021 г. в Дубай, в Обединените арабски емирства. Също така има изложения за градинарство, посветени на устойчивото развитие, както и изложби на изкуството Триенале с постоянно място в италианския град Милано.

Специализираната изложба под надслов "Да играем за човечеството: Спорт и музика за всички“ ще бъде открита през 2027 г. и ще приключи през 2028 г., съобщава официалният сайт на изложението.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че "ще бъде построен нов град" и че бъдещият национален стадион в Сурчин ще бъде едно от важните съоръжения за провеждане на събитието.

"Общият икономически ефект ще бъде около 1,1 милиарда евро. Хотелиерството, кетърингът - буквално всичко ще процъфтява", заяви Вучич, цитиран от РТС. Президентът на Сръбската търговска камара (PKS) Марко Чадеж заяви по-рано, че "с избора на Сърбия за домакин на Международното специализирано изложение Expo 2027 е свършена огромна работа за страната и за Белград.

Президентът на Сърбия Александър Вучич нарече избора на Белград за домакин на изложението Експо 2027 "голяма победа за Сърбия". "Фантастична новина за гражданите на Сърбия, получихме 81 гласа за организацията на Експо 2027, победихме и САЩ, Минесота, огромен успех за Сърбия, тъй като видях колко усилия положиха нашите хора от екипа, борихме се за всеки глас. След 32 години Сърбия и Белград получават Експо, ние започваме работа в Сурчин и Нови Белград", каза Вучич на 21 юни, когато се обърна към обществеността точно по този повод.

"Експо 2027 ще промени Сърбия", заяви във вторник вечерта в обръщение към обществеността сръбският президент Александър Вучич, като изтъкна, че ще бъдат вложени 12 милиарда евро, за да се представи страната в най-добрата й светлина, съобщи сръбската национална телевизия РТС.

Тъй като Сърбия ще бъде домакин на търговското изложение Експо 2027, Вучич говори за плановете, които напълно ще променят облика на Сърбия и ще променят културния и икономически живот на нейните граждани.

"Няма да можете да познаете Белград, това ще бъде един от най-хубавите градове на света, не само в Европа", заяви Вучич, като добави, че това ще бъде огромен скок за икономиката на страната и ще допринесе за нейния голям икономически растеж.

В град Сурчин на 25 хектара ще бъде изграден нов панаир и обекти за международната специализирана изложба Експо 2027. Ще бъде изграден и Национален футболен стадион по всички стандарти на УЕФА с 52 000 места, както и много други нови инфраструктурни обекти, съобщават сръбските медии.

Премиерът на Сърбия Ана Бърнабич оцени, че провеждането на международни събития, като Експо 2027, представлява уникална възможност за популяризиране на икономическия, туристическия и културния потенциал на страната. Синиша Мали, министър на финансите и вицепремиер на Сърбия, е съгласен, че това е голяма чест за Сърбия.

В началото на юли сръбският президент Александър Вучич получи поздравително писмо от френския президент Еманюел Макрон по повод избора на Сърбия за домакин на специализираното изложение Експо 2027, в което се подчертава, че провеждането на това голямо събитие в Белград ще укрепи международната репутация и влияние на столицата на Сърбия и че Франция ще даде своя принос за успеха на изложението. Поздравления дойдоха и от държавния секретар на САЩ Антъни Блинкън и много други чуждестранни официални лица.