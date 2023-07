Аджерпрес: Световното турне на „Депеш Мод“ - „Мементо мори“ пристига утре в Букурещ

Легендарната английска синтпоп група Депеш Мод (Depeche Mode) ще свири утре на Националната арена на Букурещ като част от световното си турне „Мементо Мори“ (Memento Mori, „Помни смъртта“, лат.) в подкрепа на 15-тия студиен албум на групата, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

Според предварителната информация в концерта ще прозвучат хитове като My Cosmos Is Mine, Walking in My Shoes, Everything Counts, Ghosts Again, I Feel You, World in My Eyes, Enjoy the Silence, Waiting for the Night, Never Let Me Down Again, Personal Jesus.

На публиката се препоръчва да пристигне навреме, но не преди официалното отваряне на вратите за влизане на стадиона. Забранено е влизането с течности, различна от вода, или с храна, донесена от къщи или закупена от другаде. В рамките на стадиона посетителите на концерта ще имат достъп до барове, където ще могат да си купят вода, безалкохолни и алкохолни напитки.

Непълнолетните зрители под 16 години трябва да имат собствен билет и се изисква да бъдат придружени от възрастен притежател на билет.

На стадиона няма да има гардероби и шкафчета, така че хората се умоляват да не носят обемисти или забранени предмети, тъй като няма да има възможност за съхранение на място.

Организаторите препоръчват на зрителите, след като влязат в концертното пространство, да обърнат внимание къде е най-близкият до местата им авариен изход. След като напуснат концертната зона, ще им трябва друг билет за достъп, за да се върнат. Това правило важи и за зрителите със специални гривни.

