Гръцкият външен министър е на посещение в Египет

Гръцкият министър на външните работи Никос Дендиас е провел днес телефонен разговор с египетския си колега Самех Шукри, по време на който и двете страни са оспорили правото на либийското правителство на националното единство да подпише меморандум с Турция за проучвания за природен газ, съобщи АНА-МПА, като се позовава на гръцки дипломатически източници. Спорният меморандум беше подписан днес в Триполи от турския външен министър Мевлют Чавушоглу и от либийския му колега Наджла Мангуш.