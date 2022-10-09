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Гръцкият външен министър е на посещение в Египет

Нора Чолакова
Гръцкият външен министър е на посещение в Египет
Гръцкият външен министър е на посещение в Египет
Никос Дендиас/ Снимка: АП
Кайро,  
09.10.2022 12:39
 (БТА)

Гръцкият външен министър Никос Дендиас пристигна на посещение в Египет, предаде в. "Катимерини".

Планира се Дендиас да се срещне днес в Кайро с египетския външен министър Самех Шукри. След разговорите се очаква двамата да дадат съвместна пресконференция.

Дендиас и Шукри се очаква да обсъдят двустранните отношения, както и последните развития в Егейско и Средиземно море, и в Либия.

/НЧ/

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03.10.2022 20:04

Гърция и Египет са оспорили легитимността на подписаното днес турско-либийско енергийно споразумение

Гръцкият министър на външните работи Никос Дендиас е провел днес телефонен разговор с египетския си колега Самех Шукри, по време на който и двете страни са оспорили правото на либийското правителство на националното единство да подпише меморандум с Турция за проучвания за природен газ, съобщи АНА-МПА, като се позовава на гръцки дипломатически източници. Спорният меморандум беше подписан днес в Триполи от турския външен министър Мевлют Чавушоглу и от либийския му колега Наджла Мангуш.

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