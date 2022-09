Румънският премиер иска да повиши двустранните отношения с Япония до ниво стратегическо партньорство

Румънският премиер Николае Чука разговаря в Токио с Парламентарната лига за приятелство Япония-Румъния за повишаване на двустранните отношения до нивото на стратегическо партньорство, съобщава агенция Аджерпрес.

На страницата в Туитър на правителството Николае Чука написа: "В Токио се проведоха важни разговори с Парламентарната лига за приятелство Япония-Румъния за повишаване на двустранните отношения до нивото на стратегическо партньорство - ценно наследство, оставено от бившия министър-председател Шиндзо Абе в областта на външната политика“.

Significant discussions in Tokyo with the Japan 🇯🇵 – Romania 🇷🇴 Parliamentary Friendship League about elevating bilateral relations to the level of Strategic Partnership, a valuable legacy left by former Prime Minister Shinzo Abe in the field of foreign policy. pic.twitter.com/tB3XsNCFUz