Украйна и Армения отхвърлиха твърденията, че са поискали подслушване на телефона на гръцкия опозиционен политик Никос Андрулакис

Посолствата на Украйна и на Армения в Атина отхвърлиха категорично твърденията, че техните страни са поискали да бъде подслушван телефонът на лидера на опозиционната политическа сила ПАСОК-Движение за промяна Никос Андрулакис, съобщават гръцките медии.

Според публикации в някои гръцки средства за осведомяване неназовани източници са казали, че подалият вчера оставка ръководител на гръцкото разузнаване Панайотис Кондолеон е получил искания от Украйна и Армения за разрешаване на подслушването на Андрулакис.

В Туитър украинският посланик в Гърция Сергей Шутенко написа, че са настъпили „странни времена“. „Международна организация („Амнести интернешънъл“ – б.ред.) обвинява жертвите на война в нарушаване на законите на войната. Чуждестранно разузнаване обвинява Украйна в подслушване на неговите граждани. Нека заявя ясно – Украйна никога не е искала такова нещо от гръцките си колеги. Тези твърдения нямат връзка с реалността“, написа Шутенко.

1/2 Bizarre times! International organization accuses the victim of war of violating the laws of war. Foreign intelligence accuses Ukraine of tapping on its citizens



Let me point this out - 🇺🇦 has never requested that from Greek counterpart.These claims are divorced from reality