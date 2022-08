Международните сили в Косово са готови да предприемат необходимите мерки за запазването на сигурността в страната

Разположените в Косово международни сили под егидата на НАТО КейФОР следят ситуацията и са готови да предприемат мерки за осигуряване на сигурността на страната, се казва в съобщение на КейФОР, публикувано в Туитър.

„КейФОР наблюдават отблизо ситуацията в северната част на Косово заедно с местни и международни организации в сферата на сигурността. По силата на мандата си от ООН КейФОР остават силно ангажирани със сигурността, готови да предприемат необходимите мерки за запазване на Косово сигурно“, се казва в съобщението.

#KFOR is closely monitoring the situation in the north of Kosovo with local and international security organizations. Under its UN mandate, KFOR remains strongly committed to security, ready to adopt necessary measures to keep #Kosovo safe. pic.twitter.com/0L45Lzux2b