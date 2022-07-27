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Пожар на полигона "Криволак" в Република Северна Македония

Светла Митева
Пожар на полигона "Криволак" в Република Северна Македония
Пожар на полигона "Криволак" в Република Северна Македония
Скопие,  
27.07.2022 09:28
 (БТА)

Пожарът, който избухна на армейския полигон "Криволак" в Република Северна Македония, се е активизирал вчера следобед, информираха снощи от Центъра за управление на кризи, съобщи МИА. 

В района на армейския военен полигон Криволак, община Неготино, заради високите температури е избухнал пожар, който бе локализиран с помощта на хеликоптер, но не и напълно потушен. Вчера следобед пожарът отново се е активирал и се разпространил в три посоки. Полагат се усилия за гасене на огъня.

/МД/

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