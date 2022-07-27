Пожар на полигона "Криволак" в Република Северна Македония

Пожарът, който избухна на армейския полигон "Криволак" в Република Северна Македония, се е активизирал вчера следобед, информираха снощи от Центъра за управление на кризи, съобщи МИА.

В района на армейския военен полигон Криволак, община Неготино, заради високите температури е избухнал пожар, който бе локализиран с помощта на хеликоптер, но не и напълно потушен. Вчера следобед пожарът отново се е активирал и се разпространил в три посоки. Полагат се усилия за гасене на огъня.