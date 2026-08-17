ХИНА: Природозащитната организация WWF започна кампания за насърчаване на отговорния избор на риба и морски дарове в Хърватия

Световната природозащитна организация WWF даде начало на кампанията си „Храни се като местен, пази морето като професионалист“, като призова хората да избират устойчиви алтернативи на морските деликатеси, чийто улов вреди на околната среда или е забранен от закона, предаде агенция ХИНА

От WWF Адрия посочват, че през лятото консумацията на риба и морски дарове нараства, което засилва натиска върху определени видове и техните местообитания. Кампанията акцентира върху това как малки промени в избора на храна могат да помогнат за опазването на морето.

Вместо омари, носещи яйца от външната страна на тялото, от WWF Адрия препоръчват синия рак – инвазивен вид, чието премахване може да облекчи натиска върху местните екосистеми.

Вместо мидите „морска фурма“ (Lithophaga lithophaga), чийто добив е забранен, тъй като трайно уврежда крайбрежните скали, се предлагат други видове миди като местна и устойчива алтернатива. По време на забраната за риболов на групер се препоръчва консумацията на лъвски риби (lionfish), чието отстраняване помага за опазването на местните адриатически видове.

„Целта ни не е да казваме на хората какво не могат да ядат, а да покажем, че техният избор може да бъде част от решението. Всеки отговорен избор може да помогне за опазването на местообитанията и видовете, които правят Адриатика уникален“, каза Патрик Кръстинич, ръководител на морската програма на WWF Адрия.

Той подчерта, че премахването на инвазивните видове е въпрос на отговорно управление, а не на насърчаване на убиването. Тяхното отстраняване трябва да бъде целенасочено, строго регулирано и максимално хуманно, като се избягват ненужното страдание и разхищението, заяви Кръстинич.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)