Аджерпрес: Елена Владаряну и Дан Коман представят Румъния на Международния панаир на книгата в София

Румънските автори Елена Владаряну и Дан Коман са сред авторите, които представят Румъния на 52-рия Софийски международен панаир на книгата, едно от най-дълго провежданите издателски събития в Източна Европа и културна забележителност на региона, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес, позовавайки се на прессъобщение на Министерството на културата.

Румъния има свой щанд на важното книжно събитие.

Програмата на тазгодишното издание включва представяния на книги, публични четения, срещи с читатели и специална вечер, посветена на румънско-българската поезия. Сред гостите са Елена Владаряну и Дан Коман, двама от изтъкнатите автори на съвременната румънска литература, заедно с Георги Господинов, най-значимият български автор в момента, лауреат на престижната международна награда „Букър“ (2023), както и поетите Георги Гаврилов и Мария Гетова, информира румънското Министерството на културата в публикация във „Фейсбук“.

Събитията се модерират и превеждат от Лора Ненковска и Ванина Божикова, сред най-активните популяризатори на румънската литература в България.

Тазгодишното участие акцентира върху преводите на румънска литература на български език и румънско-българския литературен диалог, отразяващи засиления интерес на българските издатели, преводачи и читатели към съвременната румънска литература.

Присъствието на Румъния на Софийския международен панаир на книгата отразява ангажимента на Министерството на културата за укрепване на културните връзки в региона, популяризиране на румънски автори и преводи в европейското издателско пространство, отбелязва същият източник.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)