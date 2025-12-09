КосоваПрес: Иванка Тръмп проучва историята на албанците

Иванка Тръмп проучва историята на албанците и Албания, предаде за БТА агенция КосоваПрес, позовавайки се на публикация на дъщерята на американския президент Доналд Тръмп в „Инстаграм“ - снимка, на която са показани три книги:

„Албания: От анархия до балканска идентичност“ от Миранда Викърс и Джеймс Петифър

„Албанците: Модерна история“ от Миранда Викърс

„Генералът на мъртвата армия“ от Исмаил Кадаре

Снимката е озаглавена „Изследване“ без повече информация.

КосоваПрес припомня, че Джаред Кушнер, зетят на Доналд Тръмп, е предприемачът зад туристическия проект за албанския остров Сазан.

Островът в залива Вльора предизвика интереса на Иванка Тръмп и Джаред Кушнер за ултралуксозен туризъм.

