Кападокия се превърна в снимачна площадка на български филм за борбата с множествена склероза

Турският регион Кападокия, който привлича туристи от целия свят с причудливите си скални форми и полетите с балони над тях, е мястото, откъдето започнаха снимките на български документален филм, който разказва за борбата с множествената склероза и волята да продължиш да се движиш въпреки препятствията, които създава болестта. Режисьор на филма е Поли Генчева, сценарист – журналистът Емил Спахийски, а оператор е Красимир Андонов. Документалният филм, продуциран от "Доли медия", ще бъде финансиран от Националния филмов център.

Кападокия, Мачу Пикчу и Лос Анджелис са сред местата, където камерата ще следва един от основните герои във филма – журналиста от БНТ Гергана Василева, която е диагностицирана с множествена склероза преди 15 години, но въпреки това участва в маратони на различни континенти, за да привлече вниманието към каузата на хората, с които споделя тази съдба. Документалният разказ ще носи името "Бягай, момиче!".

"Идеята на филма е да стигне до повече хора, да им каже, че за тях има още възможности и никой не трябва да се отчайва, че спортът и всяка промяна в начина на живот могат да доведат до много по-различни усещания. Спортът дава сила, дава стабилност, дава възможности, дава ти нови предизвикателства и може да опази много неща в нашия организъм", разказа пред БТА Гергана Василева.

Маратонът в Кападокия, който се явява първата снимачна площадка на документалния филм, не е първият, в който Гергана Василева участва.

"Маратонът в Кападокия е част от моя проект "Бягай с множествена склероза", който цели да пробягаме шест маратона на шест континента с идеята, че дори човек с множествена склероза може да пробяга света", разказа журналистката.

Филмът ще ни срещне и с други участници с тази диагноза. Заедно с тях режисьорката Поли Генчева и сценаристът Емил Спахийски също препускат по пътя на надбягването със собствените им възможности.

"Темата за преодоляването е тема, която винаги ме е вълнувала и много се радвам, че имам възможността отново да работя по подобен проект и в такъв мащаб, защото тук мащабът ще бъде на няколко континента", каза Поли Генчева.

Режисьорката и сценаристът определят своята основна героиня като човек с много добра енергия, силно присъствие и ненатрапчива упоритост по пътя към целта.

"Това, което прави Гери, е вдъхновяващо. Множествената склероза не е болест, а изпитание, път. Много хора се отказват, много хора не знаят как да потърсят помощ, а инициативата на Гери "Бягай с множествена склероза" е протегната ръка, пример. Не само Гери, но още много смели хора като нея дават сили на всички, на които животът им изпраща това изпитание", смята сценаристът Емил Спахийски.

Надеждата на всички участници в проекта е, когато документалният филм "Бягай, момиче!" излезе на големия екран, да бъде пример затова как се водят битките в живота. В тази обаче победата е и за духа, и за тялото.