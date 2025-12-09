Германският министър на отбраната Борис Писториус пристига в Румъния; той ще посети базата "Михаил Когълничану"

Германският министър на отбраната Борис Писториус пристига в Румъния днес. Това съобщават от правителствената пресслужба в информация, изпратена и до редакцията на БТА.

Днес следобед той ще се срещне с румънския премиер Илие Боложан в 57-а авиобаза „Михаил Когълничану“ край Констанца, определяна като една от стратегическите точки за съюзническата отбранителна позиция на Източния фланг.

Основна тема на разговорите ще бъде ситуацията със сигурността в региона, двустранното сътрудничество в областта на отбраната и съвместният принос към мисиите на НАТО.

В срещата ще участват още временно изпълняващият длъжността министър на отбраната на Румъния Раду Мируца и държавният секретар по отбранителна политика, планиране и международни отношения в Министерството на националната отбрана Сорин Дан Молдован.