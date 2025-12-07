Подробно търсене

До 16:00 ч. в Букурещ са гласували 21,84 процента от регистрираните избиратели

София Георгиева
Снимка: Илко Вълков/БТА
Букурещ,  
07.12.2025 17:33
 (БТА)
Избирателната активност на вота за кмет на Букурещ днес до 16:00 ч. местно (и българско) време е 21,84 процента, или 393 876 гласоподаватели, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на данните, които Постоянният изборен орган съобщава в реално време. 

В постоянния списък на избирателите в Букурещ фигурират 1 803 728 души.

На предишните местни избори в румънската столица на 9 юни 2024 г. до този час бяха гласували 24,39 процента от избирателите, припомня Аджерпрес.

Днес в Румъния се произвеждат частични местни избори. В Букурещ избират нов кмет, тъй като Никушор Дан, който бе избран за втори мандат на градоначалник на 9 юни 2024 г., бе избран за президент на Румъния през месец май т.г.

Изборният ден започна в 7:00 ч. и ще приключи в 21:00 ч. без възможност за удължаване, съобщи Общинското избирателно бюро.

07.12.2025

