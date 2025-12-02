Турция критикува плановете на Гърция за разполагане на ракети в Егейско море

Турските медии изразиха разочарование от плановете на Гърция за разширяване на отбраната и по-специално от неделното изявление на гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас за разполагане на ракетни системи на островите в Егейско море с цел възпиране на достъпа на турския военен флот, предаде гръцкият вестник "Катимерини".

Порталите на турския вестник "Хюриет" и Си Ен Ен Тюрк публикуваха статии със заглавия, наричащи изявлението на Дендиас заплашително.

Очаква се гръцкият парламент да одобри в четвъртък закупуването на ракети "ПУЛС" (PULS) на стойност приблизително 690 милиона евро от Израел, посочва "Катимерини". Системата ПУЛС модернизира ракетната артилерия и осигурява способност за дълбоки удари.

Тези ракети ще бъдат разположени на островите в Егейско море. Гърция наскоро одобри закупуването на израелските системи "Прашката на Давид" (David's Sling), "Барак Ем Екс" (Barak MX) и "Спайдър" (Spyder) на стойност приблизително 3 милиарда евро в очакване на окончателно одобрение от правителствения съвет за сигурност, припомни гръцкото издание.

Системите са част от "Ахиловия щит" ​​– всеобхватна отбранителна система срещу заплахи от въздуха, морето, подводни апарати и дронове.

Турция отдава недопускането си до механизма на Европейския съюз за укрепване на отбраната SAFE на позицията на Атина, разглеждайки го като доказателство за "непреклонност" от страна на Гърция и кипър, посочва "Катимерини". Анкара влезе в процеса за присъединяване към SAFE с активната подкрепа на Берлин и смята, че изключването е временно и преодолимо.