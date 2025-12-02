Турция е намалила вноса на руски петрол през ноември

Турция е намалила вноса на основния сорт руски петрол Уралс през ноември в условията на засилване на западните санкции срещу Русия и ориентиране на турските рафинерии към алтернативни източници, съобщи „Тюркийе тудей“, като се позовава на данни за корабоплаването на аналитичните фирми в сферата на енергетиката Kpler и LSEG, цитирани от Ройтерс.

След налагането на забраната за внос на руски петрол от ЕС през 2022 г. Турция стана вторият най-голям вносител на сорт Уралс по море след Индия.

Спадът на турския внос през октомври е свързан със санкциите, наложени от САЩ срещу „Лукойл“ и „Роснефт“, които направиха по-трудно за турските преработвателни компании да търгуват със санкционираните компании.

В същото време ЕС планира от януари 2026 г. да наложи забрана на горивата, произведени от руски суров петрол, с което още повече ще намали възможностите на Турция да произвежда деривати от петрол с руски произход за международните пазари.

В тази конюнктура през ноември Турция е увеличила вноса си на петрол от Казахстан сорт CPC Blend до 105 хиляди барела дневно – най-високата стойност от февруари 2024 г., показват данните на Kpler. Сортът CPC Blend, макар че се изнася през руското черноморско пристанище Южная Озереевка, се произвежда предимно в Казахстан и е изключен от западните санкции.

Турция е внесла през тази година известни количества CPC с руски произход, но тези доставки са спрели през септември.

Наред с вноса от Казахстан турските рафинерии са се ориентирали и към иракски петрол като алтернатива на руския петрол. Наличността на количества суров петрол със сходни характеристики като сорта Уралс в Средиземноморския регион обаче остава ограничена, което намалява възможностите на Турция да замести руските количества.

Официалните данни показват, че общият внос на суров петрол и петролни продукти от Турция е нараснал с 30,1 процента на годишна база през септември, като е достигнал до 4,23 млн. метрични тона или около 31 млн. барела. Русия е останала основният доставчик с 2,95 млн. метрични тона (около 21,6 млн. барела), което е близо 70 процента от общия внос.