Турското министерство на търговията предвижда забрана за вписването на бакшиша в сметките на клиентите

Турското министерство на търговията е подготвило нов проект за наредба относно надценките за обслужване в ресторантите, кафетата, баровете, сладкарниците и др. заведения, които се вписват в сметките на клиентите, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Проектът забранява вписването в сметките на клиентите на надценка за обслужване или т.нар. бакшиш, за куверти и пр., която се прилага настоящем и варира между 10 и 15 процента от стойността на консумацията.

Проблемът от дълго време е тема на дебат в обществото и в медиите. В последно време са зачестили оплаквания от клиенти, че много заведения, особено в мегаполиса Истанбул, начисляват такси за маси и услуги, вариращи от 20 до 50 лири на човек.

За да се спре тази порочна практика, която предизвика възмущение и оплаквания, новата наредба предвижда да се забрани вписването на надценки за обслужване или куверт в сметките на клиента, се посочва в мотивите към проекта.

Преди това министерството наложи цените на всички услуги, храна, напитки и пр. в заведенията да бъдат ясно написани на входа и на масите на съответното заведение - наредба, която се спазва. В много заведения надписите са на турски и на английски език.

Съгласно настоящата практика могат да се начисляват допълнителни такси, като например такси за обслужване, куверт и др., при условие че са ясно посочени в ценовата листа.

Подготвената наредба предвижда в сметките на клиента да се вписва само цената на консумацията, без да се добавя надценка за обслужване. А таксата за обслужване или бакшишът да бъдат изцяло доброволни, според преценката на клиента.

Предвиждат се и солидни парични глоби за неспазване на новата наредба.

„Новият проект за регулиране на цените, който ще бъде внесен в парламента, премахва по-голямата част от допълнителните такси. Клиентите ще плащат само за консумацията и това, което са поръчали. Плащанията извън поръчката ще бъдат изцяло доброволни; задължителните такси за обслужване ще бъдат премахнати“, пише вестник „Тюркие“.