Мицкоски внесе в парламента предложение за промени в правителството на Северна Македония

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Християн Мицкоски. Снимка: пресцентъра на правителството на Република Северна Македония
Скопие,  
02.12.2025 12:03
Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски внесе в парламента предложението си за промени в правителството, които се наложиха, след като вицепремиерът и министър на околната среда Изет Меджити спечели изборите за кмет на скопската община Чаир.

Предложението на Мицкоски е позицията на Меджити да бъде заета от бившия министър на здравеопазването в правителството на Димитър Ковачевски Беким Сали, който ще бъде и министър по европейските въпроси. Според разпространена в медиите информация досегашният министър по европейските въпроси Орхан Муртезани ще стане посланик на страната в Брюксел.

За нов министър на околната среда и пространственото планиране е предложен Мухамед Ходжа, потвърди в интервю за предаването „360 градуса” Християн Мицкоски.

По думите на премиера на Северна Македония засега няма да има промяна на министри от управляващата ВМРО-ДПМНЕ и движение ЗНАМ (коалиционен партньор на ВМРО-ДПМНЕ). Той обаче допълни, че очаква след конгреса на ВМРО-ДПМНЕ през декември да се случи „освежаване в правителството”, което ще стане „вероятно през пролетта”.

