Българската писателка Теодора Димова ще изнесе днес публична лекция в Атинския университет на тема: „Литературата като морален избор. Отговорната позиция на писателя пред трудните въпроси на времето“, съобщиха от Културен център „Иван Селемински“ – Гръцко-българска асоциация за култура, която е организатор на събитието съвместно с Департамента по руски език и литература и славистика при Атинския университет.

Литературната вечер с Теодора Димова ще започне в 17:00 часа в Амфитеатър „Йоанис Дракопулос“ в Ректората на Атинския университет.

„Теодора Димова е сред най-значимите съвременни български писатели. Стилът ѝ се отличава с дълбока духовност, човечност, искреност и морална чувствителност. Засягайки трудни теми за човека и обществото, нейните произведения се съсредоточават върху въпросите за вярата, отговорността и свободата, като дават на читателя богати поводи за емоционално съпреживяване и духовно осмисляне“, посочват организаторите.

Тя е автор на девет пиеси и множество романи, преведени на единадесет езика. Сред тях са „Емине“, „Майките“, „Адриана“, „Марма, Мариам“, „Влакът за Емаус“, „Поразените“ и „Не ви разбирам“.

Романът „Майките“, отличен с Голямата награда за източноевропейска литература „Елиас Канети“, е екранизиран в телевизионната минисериала „Майките“ (2025).

Теодора Димова има редица отличия, сред които: Национална награда „Христо Г. Данов“ (2010, 2019); „Роман на годината“ (2019); Наградите „Перото“ и „Цветето на Хеликон“; Голямата награда на СУ „Св. Климент Охридски“ (2022); Награда „Иван Вазов“ (2023); Награда за хуманитаристика „проф. Богдан Богданов“ (2025).

Теодора Димова е и дългогодишен публицист в „Портал Култура“, където публикува текстове за обществото, духовността и моралните избори на нашето време. Есеистичните текстове са събрани в книгите „Четири вида любов”, „Ороци” и „Зове овцете си по име”, „Молитва за Украйна”.

Гръцката публика познава творчеството ѝ чрез преводите на два нейни романа, публикувани отделни нейни разкази, както и чрез участието ѝ в литературни събития в Гърция.

Програмата на събитието предвижда също студенти и ученици да прочетат текстове от Теодора Димова на български и гръцки език, както и отворена дискусия с читатели.

Събитието ще се проведе на български с превод на гръцки. По време на събитието ще бъдат представени накратко издания и преводи на текстове на Теодора Димова, а книги на български и гръцки език ще бъдат изложени на място.