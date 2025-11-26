Сърбия предлага поправка в закона за бюджета, с която да може да поеме собствеността над петролната компания НИС

Председателката на сръбския парламент Ана Бърнабич обяви, че днес властите ще внесат поправка към Проекта за закон за бюджета за 2026 година, която отваря възможност Сърбия да поеме собствеността върху сръбската петролна компания НИС, предаде белградската агенция Бета.

„Утре и вдругиден ще преминем към поправките и ще видите, че след разговорите, които (сръбският президент Александър) Вучич е провел с различни страни, една от поправките ще предвиди възможността ние в даден момент да поемем НИС“, каза тя при гостуване в "Евронюз Сърбия".

Тя добави, че се противопоставя на национализацията, но че „нищо не бива да застрашава жизнения стандарт на гражданите и икономиката“.

„Надявам се руските партньори да имат това предвид. Дали досега са го имали? Бих казала, че не са“, каза Бърнабич.

НИС се намира под американски санкции през последните 47 дни, а тяхната рафинерия в Панчево, която снабдява по-голямата част от вътрешния пазар, има още четири дни до пълно спиране. Това обяви вчера Вучич на пресконференция, като допълни, че правителството на Сърбия е решило да предложи на руската страна срок от 50 дни за приключване на преговорите по покупко-продажбата на мажоритарния дял в НИС.

В началото на януари т.г. САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания в Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром". Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но руската страна обяви едва преди дни, че е готова да продаде своя дял.